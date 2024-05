“Il vino fa buon sangue”, la cena di raccolta fondi della Fondazione Franco e Piera Cutino

Ultimi due giorni per richiedere un invito a “Il vino fa buon sangue”, la cena di raccolta fondi organizzata dalla Fondazione Franco e Piera Cutino (telefonando al numero 334.3500255). Buon cibo e buon vino per una serata speciale a sostegno della ricerca contro le malattie ematologiche rare. L’appuntamento è per sabato 25 maggio alle 19 all’Hotel San Paolo Palace, davanti al mare della Costa Sud.

Non sarà solo una cena ma una vera e propria festa che si aprirà con la presentazione e alcune letture di “Mi ritorni in mente”, raccolta di racconti brevi a cura di Sabrina Petyx. E si concluderà in danza con dj set Inghilleri. La cena “Il vino fa buon sangue” fa parte del calendario del “Maggio della Talassemia” della Fondazione Cutino. Un’occasione importante per creare reti di collaborazione sempre più solide con i Centri per la talassemia di tutta Italia e per finanziare la ricerca nel mese che ospita la “Giornata mondiale della Talassemia” (8 maggio).