Ceipes celebra l’arte della narrazione cinematografica in Sicilia alzando il sipario sul Local Film Festival italiano

Ceipes celebra la creatività giovanile e l’arte della narrazione cinematografica in Sicilia alzando il sipario sul Local Film Festival italiano del progetto DBY – Directed by You(th) Organizzato in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia, l’evento promette di immergere il pubblico in un mondo di storie coinvolgenti ed emozionanti, che vedono unirsi il cinema documentaristico con l’impegno civico dei più giovani. Dettagli dell’evento: Venerdì 19 gennaio dalle 09:30 alle 13:00 Sala Bianca del Centro Sperimentale di Cinematografia - Cantieri Culturali della Zisa (via Paolo Gili 4, Palermo).

L’appuntamento vedrà la partecipazione di studenti e studentesse di istituti superiori locali che assisteranno alla proiezione dei cortometraggi prodotti dai partecipanti ai workshop del progetto europeo, ospitati da CEIPES la scorsa estate, presso la sua sede di via Francesco Maria Alias. Celebrando la diversità delle narrazioni e l’impegno dei giovani cineasti nel portare alla luce la loro visione di impegno civico nella società, attraverso il potere del cinema, la manifestazione rappresenta il culmine di mesi di duro lavoro e dedizione dei partecipanti ai laboratori. Per l’occasione, il Festival non vedrà solo la partecipazione dei giovani filmmaker, studenti delle scuole superiori e professori, ma coinvolgerà anche il direttore del CSC, dott. Ivan Scinardo. Per maggiori informazioni, è possibile contattare andrea.calabria@ceipes.org e visitare la pagina Facebook dell'evento https://fb.me/e/98o8x66P2