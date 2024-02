Cefalù vola a Milano per la Bit, il sindaco: "Portiamo al Nord la nostra vocazione turistica"

La città di Cefalù rinnova la sua presenza alla Bit di Milano, la fiera turistica in programma dal 4 al 6 febbraio. Lo stand, come già avvenuto durante la partecipazione dello scorso anno, consentirà a Cefalù di avere una vetrina in uno spazio esclusivo, dedicato alla promozione turistica e all’illustrazione di quanto la città può offrire a chi desidera fare del soggiorno e della vacanza in Sicilia un’esperienza capace di coniugare natura, arte, cultura, buon cibo, eventi, tradizioni, in un contesto unico e di straordinaria bellezza.

Sarà possibile confrontarsi con le altre destinazioni turistiche del Paese e valorizzare il grande lavoro di crescita di Cefalù che ormai ha consolidato un numero di presenze di visitatori annuali considerevolmente vicine al milione di persone. "Portiamo alla Bit - afferma il sindaco di Cefalù Daniele Tumminello - l’esempio di una città che crede fermamente nella sua vocazione turistica, con la consapevolezza che tale settore, vero volano dell’economia locale, può crescere e consolidarsi solo grazie alle sinergie tra pubblico e privato, alla sostenibilità, al mantenimento di quei tratti identitari che caratterizzano la cultura, lo stile di vita, le tradizioni di Cefalù. Il nostro obiettivo, concordato anche in seno al tavolo di concertazione sul turismo, è quello di essere presenti e attivi nel rappresentare il ruolo e il valore che Cefalù ha come meta turistica nazionale e soprattutto internazionale, nel quadro più ampio della Sicilia".