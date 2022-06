Cefalù, gli emigrati promuovono i giovani cantanti: finanziate due borse di studio

Due borse di studio di 200 euro ciascuna, finanziate dagli emigrati del territorio, per promuovere i giovani cantanti di Cefalù. Al concorso, organizzato dall’Associazione siciliana musica per l’uomo, possono partecipare i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni compiuti, italiani e stranieri.

A ciascun concorrente è chiesto di inviare un video in cui esegue un brano con voce dal vivo accompagnata da base musicale o da strumenti musicali della durata massima di 4 minuti. Gli interessati dovranno far pervenire il lavoro, accompagnato dalle proprie generalità, alla segreteria organizzativa entro e non oltre il 30 giugno inviando una mail all’indirizzo asmu.concorsi@gmail.com.

Una giuria selezionerà i sei concorrenti più bravi che si esibiranno il 4 agosto alle 19.30 durante la manifestazione “Cefalù nel mondo” che si terrà presso l’Hotel Tourist di Cefalù sul lungomare Giuseppe Giardina. Durante la serata finale saranno poi scelti i due vincitori a cui andranno le due borse di studio.