Musiche di Stravinskij, Britten e Skrjabin per il primo cd dell'Orchestra Sinfonica Siciliana

Musiche di Stravinskij, Britten e Skrjabin per il primo cd inciso dall’Orchestra Sinfonica Siciliana in uscita il prossimo 15 gennaio per l’etichetta discografica Brilliant.

Il cd prodotto dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana contiene brani del grande repertorio sinfonico del Novecento. Oggetto dell’incisione tre pezzi in grado di mettere in luce il virtuosismo tecnico e musicale della compagine orchestrale: La sagra della primavera di Stravinsky, I Quattro Interludi Marini da “Peter Grimes” di Britten e Il Poema dell’estasi di Scriabin.

Inciso nel mese di giugno 2022 dall’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Gianna Fratta, tocca brani significativi del repertorio per grande orchestra, proponendo un viaggio dai primi anni alla metà del Novecento. L’uscita fisica del cd è prevista il 15 gennaio con distribuzione in tutto il mondo. In anteprima l’incisione è disponibile sulle principali piattaforme. Seguiranno nei prossimi mesi altre due uscite discografiche.