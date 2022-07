Al via il casting per il musical "The Greatest Showman"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La compagnia teatrale dell'Aurora organizza un casting. Si cercano attori, cantanti, ballerini/e, danzatrici aeree e acrobati, talenti per realizzare uno dei film/musical più belli di Hollywood. La storia di P.T. Barnum e delle sue stranezze, la storia della nascita del circo, la storia di un amore unico per la famiglia, la storia di persone diverse ma uniche, la storia di un uomo che ha dato la sua vita per lo spettacolo.

Se vuoi fare parte di questa storia partecipa al casting, manda il tuo curriculum artistico e foto a thegreatestshowman.audizioni@gmail.com

Per info contattare il 389.0521868 (per attori e cantanti), il 320.2288891 (per le altre discipline). Prima sezione di casting sabato 30 luglio alle ore 14,30 al "Re Mida" in via Filippo Angelitti 32, a Palermo.