L'eredità dei Beati Paoli, a Villa Isnello il casting per la serie tv

I monumenti prendono vita per raccontare la Palermo che nessuno conosce. C'è grande attesa in città per l'apertura dei casting di Qanat "L'Eredità dei Beati Paoli". La futura serie televisiva apre le porte alle audizioni giorno 6 e 7 giugno dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18 , nella suggestiva cornice di Villa Isnello, via Monteverdi 38. La produzione cerca attori, figurazioni speciali e comparse.

Gli attori o aspiranti attori potranno partecipare solo con regolare candidatura. Inviare ,quindi, nome cognome, foto, curriculum e numero di telefono all'indirizzo mail qanatpro@gmail.com. La produzione è già al lavoro per le convocazioni. Presentarsi puntuali e con regolare convocazione. Non saranno accettate candidature sul posto per ragione di ordine pubblico e al fine di garantire un ottimo servizio ai partecipanti.