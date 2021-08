All'hotel Addaura casting per aspiranti presentatrici televisive

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Casting Presentatrici televisive e divulgatrici artistiche per programma televisivo. La produzione Elite Trading srl, concessionaria del marchio ArteAtelier, è alla ricerca di presentatrici televisive per un nuovo programma televisivo di divulgazione artistica, pronte a trasferirsi a Milano o con disponibilità di pernottare in città per il periodo lavorativo. La messa in onda delle trasmissioni è programmata per il palinsesto 2021-2022. L’ azienda, oltre a corrispondere mensilmente una retribuzione in forma di Stage Retribuito, offre un alloggio, con sede a Milano, per le stagiste selezionate.

Requisiti: età compresa tra i 20 ed i 34 anni; Ottima dizione; Massima padronanza di linguaggio in termini comunicativi ed espositivi; Interesse per il mondo dell’arte e della cultura; Le candidature che non verranno compilate in maniera corretta, nostro malgrado, non potranno essere prese in considerazione. In ragione dell’emergenza Covid-19 e delle misure precauzionali previste al fine di evitare la diffusione del Coronavirus, i casting avverranno solo su convocazione, giorno 30 Agosto 2021, presso “Hotel Addaura” di Palermo. Per candidarsi è necessario compilare il modulo Google al seguente link: https://forms.gle/LFSbhFvy9LuxDwch7 entro e non oltre il 23 Agosto 2021 e allegare la liberatoria debitamente firmata. Per info, contattare: semaforo.casting@gmail.com