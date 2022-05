Casting a Palermo per il laboratorio "Artisti si nasce", ecco la summer live 2022

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Riparte in occasione della stagione estiva il “Lab. Artisti si nasce/ Teatro che passione Palermo”, il gruppo artistico libero formato e condotto dall'attore palermitano Salvo Caminita. Il Lab nato nel 2013 è strutturato secondo la formula del teatro off di Roma o del laboratorio Zelig di Milano e vanta un curriculum teatrale notevole con spettacoli che spaziano dal Musical alla Commedia, dal Cabaret al Varietà, portati in scena in giro per l'Italia.

In occasione della stagione estiva 2022 ripartono i casting per il progetto Lab. Artisti si nasce Summer Live 2022 ovvero una serie di spettacoli ed eventi organizzati nella città di Palermo e non solo. Il progetto prevede 2 sezioni:

SEZIONE COMICITÀ: in cui gli artisti, attraverso la formazione e la scrittura di testi, potranno esibirsi testando i loro prodotti in un vero show e con la presenza di un pubblico. (La formazione e la scrittura sarà supportata da autori e attori professionisti). SEZIONE MUSICA: in cui i cantanti, attraverso il tutoring di vocal coach e professionisti della musica, potranno esercitare e provare i brani scelti (cover o inediti) da cantare in un vero show e con il pubblico presente.

La partecipazione è totalmente gratuita. Alla fine di questo percorso estivo gli artisti più meritevoli potranno essere inseriti nel cast ufficiale del gruppo artistico libero “Lab. Artisti si nasce/Teatro che passione Palermo”, per le future produzioni teatrali (Musical, Cabaret, Commedie e Varietà). Inoltre il gruppo animazione&eventi “Roy Animation Smile”, partner ufficiale dell'iniziativa Lab., selezionerà per l'occasione alcune figure versatili per i propri eventi. Pertanto si ricercano a Palermo o nelle zone limitrofe queste figure specifiche (anche prima esperienza):

Cabarettisti;

Comici;

Barzellettieri;

Imitatori;

Cantanti;

Animatori/Animatrici;

Ballerini/Ballerine (balli di gruppo e non solo).

I candidati potranno richiedere informazioni scrivendo all'email: teatrochepassione6@hotmail.it. In oggetto scrivere: Casting Lab. Artisti si nasce summer live 2022.