Casting per bambini per il nuovo film sulla storia di Franca Viola

"Stiamo cercando un bambino siciliano con età fra 7 e 10 anni per il film che racconterà la storia di Franca Viola". E' l'annuncio diramato attraverso una nota in vista della realizzazione di “Shotgun”, pellicola di Marta Savina. Le riprese avranno inizio a partire dall’autunno 2021 e il film racconterà la storia della prima donna ad opporsi al “matrimonio riparatore”.

"Stiamo cercando il bambino che intrepreterà suo fratello minore - si legge nella nota -. Il film sarà prodotto da Capri Entertainment.

Il casting è curato da Francesco Vedovati, Sara Casani, Maurilio Mangano, Marta Mancuso, membri U.I.C.D. (Unione Italiana Casting Directors), casting con una lunga esperienza nella ricerca di giovani attori per il cinema e la televisione in progetti nazionali e internazionali. Chi volesse proporre la candidatura del proprio figlio può inviarci in un’unica mail il seguente materiale: nome e cognome del candidato; numero telefonico e email di entrambi i genitori; data e luogo di nascita; luogo in cui si vive; altezza, consenso al trattamento dei dati correttamente compilato; consenso all’utilizzo del provino per minorenni correttamente compilato; due fotografie recenti in cui si veda bene il viso (no autoscatti, no occhiali da sole, no foto personali, no foto di scena). Tutto il materiale deve essere inviato all'indirizzo mail shotguncastsicilia@gmail.com e deve essere semplicemente allegato alla mail, non accettiamo file inviati tramite Wetransfer / JumboMail / Google Drive etc".