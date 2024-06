Ermal Meta a caccia di talenti palermitani: casting aperti per cantautori da portare sul palco

Come un artista palermitano può realizzare il sogno di calcare un palco importante? Con Ermal Meta. L'artista infatti lancia "Palco aperto", un'iniziativa che darà la possibilità a musicisti e cantautori emergenti di aprire le date del suo nuovo tour in Sicilia. Due le tappe nell'Isola: il 25 agosto sarà a Palermo al Teatro Verdura, mentre il giorno prima - ovvero il 24 agosto - nell'Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea in provincia di Catania.

"Un palco per un musicista è ossigeno almeno per me è stato così - spiega il cantautore - Sono cresciuto rimbalzando di locale in locale, di palco in palco. Tutti piccoli, tutti difficili, tutti, a loro modo, necessari e meravigliosi. Quest'anno, desidero che il palco del Buona Fortuna Tour non sia solo mio, ma che rappresenti un'opportunità per chi ha qualcosa da dire quando imbraccia una chitarra o quando si siede davanti ad un pianoforte. Fatevi avanti".

Le candidature, senza limiti di età, vanno presentate entro e non oltre il 20 giugno 2024, compilando questo form. I partecipanti devono essere residenti nella regione di appartenenza del concerto.