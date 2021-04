Il regista palermitano Lorenzo Pileri cerca talenti: al via i casting per il cortometraggio "Glitch"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il regista palermitano Lorenzo Pileri punta sulla sua città per le riprese del nuovo cortometraggio "Glitch" da lui scritto e diretto, prodotto da Robert Bona. "Glitch", a cavallo fra realtà sociale e fantascienza, racconta le vicende di Michele (Fabio Quartana) che dopo un insolito ritrovamento si vedrà proiettato all'interno delle vite di altre persone, persone a lui estranee ma che imparerà a conoscere, per poi decidere di lasciarsi andare a una vita che non gli appartiene. Sullo sfondo una Palermo "vecchia" dai vicoli del centro storico al mercato del Capo.

Nel cast vediamo anche, nei panni di uno dei coprotagonisti, il rinomato attore Vincenzo Crivello e nei panni della dottoressa Hana Veroviz l'attrice Miriam Palma.

Le figure richieste

Uomo, età scenica (30-45) anni, fisico molto atletico e palestrato. Nel film:(personal trainer) - Donna, età scenica (30-45) anni, di bell'aspetto. Nel film:(giornalista) - Uomo, età scenica (35-50) anni. Nel film:(il barbiere) - Uomo, età scenica (30-45) anni, molto curato nell'aspetto. Nel film:(conduttore tv) Per partecipare inviare tramite e-mail i seguenti file: fotografie con sfondo neutro e senza occhiali(max.3), eventuale curriculum artistico, lettera di presentazione. Alla mail: pilerilorenzo81@gmail.com Tutte le mail recapitate oltre le 19:00 del 14/05/2021 non verranno prese in considerazione. L'inizio delle riprese è preventivato per giugno 2021 con l'aspettativa di un rapido miglioramento dell'emergenza Covid-19.

