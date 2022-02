Partono le riprese de "La ragazza di Corleone", al via i casting per le comparse

Si gira "La ragazza di Corleone", che vedrà come protagonista Rosa Diletta Rossi, l'attrice resa celebre dalla performance per le serie Suburra. Così la società cinematografica e televisiva Clemart (che ha già realizzato Faccia d’Angelo, Il Grande Torino, I Bastardi di Pizzofalcone), cerca su Palermo e provincia comparse tra i 18 e i 75 anni. Le riprese si svolgeranno dalla metà di febbraio e il film andrà in onda sulle reti Mediaset. "Si cercano volti tipicamente Siciliani - si legge in una nota - e la partecipazione ai casting avverrà esclusivamente online, scrivendo al seguente indirizzo email: castingtvpalermo@gmail.com". Occorre inviare due foto e i seguenti documenti:

Foto in Primo Piano

Foto a Figura Intera (volto ben visibile, no occhiali, no selfie)

Carta d’identità e Tessera Sanitaria o Codice Fiscale fronte e retro in corso di validità

Inserire un Recapito Telefonico per essere contattati successivamente

Si informa che in relazione alle disposizione governative e regionali, e in ottemperanza al rispetto del protocollo per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo inerente la pandemia Covid-19, per partecipare alle riprese e alla lavorazione del progetto tutti saranno sottoposti a ridosso delle riprese e della lavorazione sul set a test sierologico e/o tampone rino faringeo (in caso di scene a diretto contatto con gli attori della serie) e/o nuovi test validati dal Comitato Tecnico Scientifico. I test saranno effettuati esclusivamente presso strutture indicate dalla produzione.