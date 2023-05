La S.D.L.2005 cerca bambini prodigio a Palermo. Casting aperti

La S.D.L.2005 cerca per nuovo programma televisivo Mediaset bambini di età compresa tra i 10 e i 14 anni che abbiano uno spiccato talento nel canto. Saremo a Palermo il 10 luglio.

Per candidarsi inviare una email a cantanti@sdl2005.it indicando nome e cognome del bambino, data di nascita, città di residenza e numero di telefono di mamma o papà. Allegare un video in cui il bambino interpreta un brano e includere la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv".