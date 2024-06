Castello siciliano dell’anno 2024: da Carini a Castelbuono, si vota online il più bello

Aggirarsi tra le mura dei castelli per far rivivere il passato che si fa presente: fortezze maestose, da sempre luoghi di grande fascinazione perché in essi rivivono le storie e le leggende dei tanti “signori” che vi si sono succeduti, sono ora candidati a ottenere il titolo di "Castello siciliano dell’anno 2024”. In Sicilia sono 13 i manieri in lizza. A decretare chi sarà a conquistare il prestigioso riconoscimento saranno i siciliani che dal primo giugno e fino a fine mese potranno esprimere la propria preferenza votando online.

I castelli in gara sono quelli di Alcamo, Carini, Castelbuono, Collesano, Erice, Giuliana, Marineo, Mussomeli, Naro, Salemi, Taormina, Vicari e Butera. Come si vota? Sul sito www.castellidisicilia.it troverete “vota qui per il Castello Siciliano dell’anno”, dove con un semplice clic sarà possibile esprimere la preferenza. Sullo stesso sito sarà possibile rivedere le 13 puntate, una per ogni castello, durante le quali amministratori, storici, architetti, intervistati da Giusi Patti Holmes, hanno fatto da guide alla giornalista e alla sua troupe alla scoperta dei meravigliosi castelli.

I comuni che si sono “sfidati” amichevolmente per far conoscere i loro superbi manieri sono: Alcamo, Butera, Carini, Castelbuono, Collesano, Erice, Giuliana, Marineo, Mussomeli, Naro, Salemi, Taormina e Vicari. Il nome del castello siciliano dell'anno verrà svelato lunedì primo luglio. Entro il 15 del mese, il comune vincitore organizzerà una festa, che avrà il suo momento clou nella premiazione e vedrà la partecipazione degli altri 12 che, aderendo al Consorzio “Castelli di Sicilia”, hanno capito quanto l’unione faccia la forza e come la costruzione di ponti immaginari, che colleghino un territorio all’altro, sia una bella sfida per questo nostro tempo così fragile e frammentato.