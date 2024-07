Il castello siciliano dell'anno è quello di Carini, dove visse la nobile baronessa

Il castello siciliano dell'anno è quello di Carini. Lo hanno decretato i siciliani chiamati a esprimere online la propria preferenza sul contest che ha visto in gara 13 manieri dell'Isola. I castelli in gara erano quelli di Alcamo, Castelbuono, Collesano, Erice, Giuliana, Marineo, Mussomeli, Naro, Salemi, Taormina, Vicari, Butera e anche Carini.

"Già famoso per la sua splendida architettura e per la storia della ‘Barunissa ‘ di Carini, il castello La Grua Talamanca - commenta il sindaco Giovì Monteleone - merita questo riconoscimento anche per la qualità dell’offerta turistica e culturale, migliorata grazie all’assortito e più elevato cartellone di eventi, che ha visto la partecipazione di molte persone, e per l’accurata organizzazione che i tantissimi visitatori hanno avuto modo di apprezzare. A tal fine voglio ringraziare l’assessore ai Beni culturali Salvo Badalamenti, l’associazione Jonathan Livingston Ong e l’addetto stampa del Comune, la dottoressa Carola Catalano, che hanno concorso alla promozione di un bene culturale che appartiene non solo a Carini, ma alla Sicilia e all’Italia intera. Infine un ringraziamento anche al Consorzio Castelli di Sicilia, promotore del concorso 'Castello siciliano dell’anno 2024' e della omonima nuova trasmissione web tv, di quattordici puntate e itinerante”.