Castelbuono e il suo skyline: installazione artistica accoglie chi arriva in paese

Centinaia di chili di ferro modellati dagli artigiani castelbuonesi Tommaso e Simone Sottile formano la scritta con il nome "Castelbuono" in bianco sovrapposta allo skyline del paese in color rame. E' l’opera che è stata adagiata sulla semirotonda all'ingresso di Castelbuono per chi arriva da Cefalù, per salutare chi arriva dando il benvenuto in paese.

"Un notevole colpo d’occhio - dicono dal Comune - un vero e proprio biglietto da visita che coniuga e associa i tesori del paese: il brand che ormai rende riconoscibile la nostra comunità, la qualità dell’artigianato locale e lo splendore del paesaggio urbano e naturale, anche grazie al Castello e le montagne sullo sfondo".

L’assessore Dario Guarcello, che ha lavorato all'idea e all’installazione dell’opera, spiega: "Una 'cartellonistica d’autore' per dare lustro all’ingresso del paese che contiamo di realizzare anche negli altri ingressi del paese arrivando da Geraci o Isnello. E senza spendere un euro dal bilancio ma utilizzando i fondi derivanti dalla tassa di soggiorno. La realizzazione della stessa vede una delle tante eccellenze artigiane che confermano l’altissima specializzazione e la professionalità raggiunta dalle maestranze che operano nel comparto del ferro a Castelbuono. Vogliamo incentivare questa modalità di accoglienza per chi arriva nei nostri paesi che potrebbe diventare una moda e caratterizzare tutti i centri madoniti diventando una nuova forma di investimento per l'utilizzo della tassa di soggiorno e creare piccola economia locale".

