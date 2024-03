Castelbuono cuore d'artista, torna il concorso internazionale di arte pittorica: come partecipare

Torna "Castelbuono cuore d'artista", concorso internazionale di arte pittorica, giunto alla sua VIII edizione, dal 28 agosto al 1° settembre prossimo. Il vincitore riceverà un premio in denaro da 250 euro e vedrà esposta la sua opera a Parigi, durante una collettiva curata dal critico d’arte Sabrina Falzone di Milano. Il 30 marzo si apriranno le iscrizioni sul sito e si concluderanno il 14 luglio o al raggiungimento dei 40 partecipanti.

La kermesse, nata da un’intuizione di Francesco Licciardi, prevede 11 premi per un ammontare complessivo di 4 mila euro ed è realizzata grazie al patrocinio del Comune di Castelbuono, dell’istituzione Centropolis e della Biblioteca comunale “Antonio Castelli”. Il riconoscimento alla carriera, quest’anno, sarà attribuito al maestro Renzo Meschis, rappresentate dell’arte siciliana nel mondo a cavallo tra gli anni '70 e gli anni '90.

L’edizione 2024 ospiterà una delle “Marilin Monroe”, opera del più grande rappresentante della pop art mondiale, il maestro Andy Wharol. "La presenza di un’opera di così alto prestigio - ha detto Francesco Licciardi - è il risultato di un intenso lavoro professionale e qualitativo, sul quale abbiamo voluto puntare negli anni e grazie al quale, importanti esponenti del settore artistico, come in questo caso il Centro d’Arte Raffaello di Palermo, aprono le porte a importanti collaborazioni così da poter offrire, non solo agli artisti partecipanti, ma anche e soprattutto ai visitatori, l’opportunità di accrescere il proprio bagaglio culturale rendendo fruibile gratuitamente, la visione di opere accessibili solo in mostre private e a pagamento".

E poi ancora: "Oggi Castelbuono cuore d'artista" vanta la collaborazione con il critico d’arte Sabrina Falzone di Milano, con il gallerista ed editore Roberto Sparaci di Roma, con la famosa casa editrice d’arte Biancoscuro di Pavia, con l’e-commerce Momarte.com, con la casa editrice romana Pagine e non per ultimo con la rinomata azienda Maimeri ed è proprio grazie a loro che abbiamo la possibilità di offrire agli artisti partecipanti importanti e prestigiosi premi".

Durante le sette edizioni passate, il pubblico ha potuto apprezzare creazioni di artisti di fama mondiale: nel 2017 Antonello Blandi, nel 2018 Renato Guttuso, nel 2019 Salvatore Fiume, nel 2020 Giuseppe Migneco, nel 2021 Maestro Gianbecchina, nel 2022 Riccardo Licata, nel 2023 Mino Maccari. Il palmares dei premi alla carriera annovera: nel 2018 Giovanni Crisci, nel 2019 Salvo Manuli, nel 2020 Croce Taravella, nel 2021 Franco Lo Cascio; nel 2022 Giuseppe Cimino (Alla memoria), nel 2023 Domenico Zora.

Dal 2017, grazie al patrocinio del Comune di Castelbuono, patria storica della famiglia Ventimiglia, "Castelbuono cuore d’artista" si trasforma in concorso internazionale d’arte pittorica. Durante la seconda edizione, nel 2018 l’evento, ottiene il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e viene riconosciuto di interesse culturale da Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018.