Castelbuono, pittrice palermitana vince il concorso internazionale "Un cuore d'Artista"

E’ un’artista Palermitana la vincitrice della IV edizione del Concorso Internazionale d'arte pittorica a cura dell'Associazione Culturale "Club degli Artisti", dell'Artista Francesco Licciardi e del Maestro Giovanni Crisci. Prima Classificata è l’opera della pittrice Daniela Gargano dal titolo “Donna Giraffa – Etnia Kayan” un olio su tela, il cui virtuosismo tecnico e l’originalità del soggetto rappresentato, hanno riscosso l’approvazione di una competente giuria di addetti ai lavori di cui hanno fatto parte anche l’artista di fama mondiale Croce Taravella e la gallerista e curatrice d’Arte Sabrina Falzone. La manifestazione, che è giunta alla sua IV edizione si è conclusa il 23 agosto 2020 a Castelbuono ed ha visto la partecipazione di 35 artisti provenienti da tutta Europa.

L’Opera vincitrice dal titolo “Donna Giraffa – Etnia Kayan” racconta delle ultime “donne giraffa” un’etnia ancora presente nel Chin State nel nord del Myanmar. Quest'opera, come gran parte della produzione artistica dell’artista Gargano Daniela, nasce dall'esigenza di catturare un luogo, un vissuto, uno sguardo, un momento di vita da lei osservato e/o vissuto e poterlo raccontare in immagine. Raccontare il mondo al di là dei confini (fisici e mentali), la sua bellezza, le sue diversità, l’autenticità di popoli lontani la cui sopravvivenza è così fragile e minacciata. La pittura analitica e contemplativa di Gargano Daniela “entra” nell'essenza delle cose e attraverso l’arte, come fosse una grande lente d’ingrandimento, pone all'attenzione dell'osservatore tale bellezza e diversità quali valori da proteggere, preservare e lasciare in eredità alle generazioni future.

