Castelbuono, domani al via la V edizione di Alturestival con il concerto di Nino Errera

AlturEstival, festival organizzato dall’Associazione Culturale Formedonda e dal Club Alpino Siciliano, si aprirà domani, 3 settembre, alle 18, al rifugio Francesco Crispi di Piano Semprìa a Castelbuono, con il concerto di Nino Errera, virtuoso percussionista di Marsala che in questa occasione farà una performance di percussioni da foresta. Alle 19.30 è prevista una cena madonita (anche vegetariana e vegana) a cura della gestione del rifugio Crispi. Alle 21, sempre a Piano Semprìa, in programma il concerto di Area & Strepitz Open Project dal titolo “Improvvisa_meditazione”. Si tratta di un lavoro su testi e musiche di Paolo Tofani (fondatore del celebre gruppo progressive Area) e di Giovanni Floreani, con Cristina Spadotto Sybell, Giulia Grimaz, Daniela Gattorno.

Nino Errera, laureato con il massimo dei voti e la lode in strumenti a percussione presso il Conservatorio di musica di Trapani completa i suoi studi presso l’Artez Conservatorium di Enschede (Olanda), il CPM e l’Accademia di Musica Moderna di Milano e varie masterclass tenute da prestigiosi musicisti internazionali. Premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali quali: 1°Premio alla XV edizione del Torneo Internazionale di Musica, sezione musica da camera, con l’ensemble di sua formazione Biogroove (Parigi); Premio Vivi Milano assegnato ai migliori artisti emergenti italiani dal Corriere della Sera (Milano); Marimba Special Mention al Concorso Ibla World Competition; Premio delle Arti nella sezione musica da camera con l’ensemble Biogroove e menzione speciale da solista nella categoria strumenti a percussione; 1° Premio Assoluto con il massimo dei voti al IV Concorso Internazionale di Esecuzione e Composizione Giornate della Percussione, organizzato dal PAS, Percussion Art Society. 1° premio con il massimo dei voti al concorso nazionale “Eliodoro Sollima”. Si è esibito da solista in prestigiosi contesti musicali tra cui: Carnagie Hall di New York, Konzerthaus di Berlino, Biennale di Salisburgo, festival Suona Italiano e Suona Francese a Parigi, Musikfestpiele Herrenhausen di Hannover, Cap Ferret International Music Festival, “World Arts Performing Festival” in Pakistan, Museo etnologico di Berlino (suonando gli strumenti dell’antica e rara collezione del museo).

La sua completa formazione artistica che va dalla musica classica, alla musica etnica, alla pop music, alla musica sperimentale, lo porta a collaborare con alcuni fra i musicisti, compositori ed artisti di maggior rilievo nel panorama musicale internazionale tra cui: Ludovico Einaudi, Steve Reich, Paolo Fresu, Monserrat Caballè, Steven Mercurio, Robert Lippok, Marino Formenti, Goonga and Mithu Sain, Yosuke Taki, Gilda Buttà, Badara Seck. A Los Angeles registra la colonna sonora del film “Nosferatu” composta da Simone Giuliani, e collabora con Don Peake, celebre chitarrista di Michael Jackson e Ray Charles. Crea “Rhythmic Revolution” una libreria musicale di loops di nuova generazione con la californiana 8DIO azienda leader nel mondo. Registra per Ludovico Einaudi gli album “Elements” e “In a Time Laps”. Nel campo della TV appare su Rai 1 al TG1 Economia con la sua composizione “The Rhythm of the Harvest” composta per Donnafugata, e su Canale 5 per “Tu Si Que Vales”.

Attualmente è impegnato nella preparazione di un tour in Guatemala con Robert Lippok, nella registrazione del disco di world music dei Jarath e sulla produzione di contenuti audio/video innovativi. Info e prenotazioni: Tutti i concerti di AlturEstival sono gratuiti. Per quelli al rifugio Crispi a Piano Semprìa il posto a sedere prevede la prenotazione obbligatoria: € 12,00 apericena, € 20,00 cena, € 25,00. Prenotazioni da effettuare a prenotazioni@clubalpinosiciliano.it o al numero +39 368 989887