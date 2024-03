Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Caso Jorit, da TvBoy a OrlandO, gli street artists prendono le distanze dal collega e appoggiano l'Ucraina. "Se avesse visto ciò che ho visto io in Ucraina non si sarebbe schierato con Putin". Queste le parole dello street artist palermitano TvBoy riguardo il recente episodio che ha visto protagonista il noto street artist napoletano a fianco del presidente Russo Vladimir Putin in un amichevole scatto. Jorit ha affermato che "Putin è umano come tutti, la propaganda non è vera" aggiungendo poi che "c'è meno libertà in Italia". In Veneto, lo street poet OrlandO risponde allo street artist napoletano con una poesia, definendolo "Un influencer per chiunque voglia apparire umano".