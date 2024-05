Arriva a Palermo la galleria "Il Casino delle muse": uno spazio dedicato alla pittura, alla scultura e al design

Ha aperto le sue porte “Il Casino delle Muse”, uno spazio espositivo d’arte a 360 gradi dedicato alla pittura, scultura, design e gioielli. Inaugurata lo scorso fine settimana in via XII Gennaio (https://www.ilcasinodellemuse.com/), questa galleria è stata fondata dal critico d’arte Giuseppe Carli e dalla designer Antonella Cusimano. È concepita come un luogo d’incontro, riflessione e confronto per un pubblico eterogeneo, sensibile al gusto e alla bellezza, includendo artisti, collezionisti, appassionati di vintage e design d’interni, critici e studiosi. Con un respiro europeo, "Il Casino delle Muse" si propone come una comunità artistica alla ricerca di creatività stimolante. Lo spazio è progettato con eleganza per ospitare opere d’arte, mobili, oggetti di design, gioielli e suppellettili d’autore, rispecchiando il gusto raffinato dei proprietari.

La collezione in esposizione include alcuni dei più rinomati autori del panorama artistico contemporaneo e classico, offrendo una proposta diversificata delle tendenze e delle espressioni artistiche: Mario Schifano, Alberto Gallinani, Eugenio Carmi, Piero Manzoni, Beppe Bonetti, Willow e Max Ferrigno. Tra gli artisti contemporanei, il Casino delle Muse è fiero di presentare Antikorpo, un talento poliedrico e tatuatore di fama internazionale e alcuni artisti del territorio quali Roberto Fontana, Dalila Belato, Katia Dauccio e Daniela Balsamo, che hanno portato in galleria una ventata di freschezza e innovazione, ciascuno con il proprio stile distintivo che spazia dall’astratto al figurativo, dall’uso audace del colore alla delicatezza del tratto.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato Giuseppe Carli - è creare uno spazio dove l’arte possa essere vissuta e apprezzata in tutte le sue forme, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente. Vogliamo che ‘Il Casino delle Muse’ diventi un punto di riferimento per artisti e appassionati, dove la creatività possa fiorire e trovare nuove strade". La galleria offre una selezione di oggetti di design firmati dai grandi nomi della scuola italiana, celebri per la loro innovazione e maestria artigianale: Giò Ponti, Aldo Morbelli, Osvaldo Borsani, Giorgio Rinaldi, Marco Zanuso, Luigi Bandini Buti.Designer che hanno collaborato con le più importanti aziende di mobili, contribuendo a definire il modernariato italiano come un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale. Il Casino delle Muse non si limita all’arte visiva e scultorea, ma offre anche una vasta gamma di oggetti di home decor e artigianato europeo che comprende spille, collane, anelli e bracciali, ciascuno un pezzo unico che riflette la maestria e la creatività degli artigiani.

Per chi è alla ricerca di un investimento in opere uniche, la galleria rappresenta una soluzione ideale. Antonella e Giuseppe, con vent'anni di esperienza nel mondo dell'arte e del design, offrono la loro competenza come tramite tra creativi emergenti e amanti dell’arte. Gli artisti interessati a proporre le loro opere possono contattare la galleria inviando una mail a ilcasinodellemuse@gmail.com. La galleria offre una vasta gamma di servizi, tra cui progettazione d’interni, rendering, stime di opere d’arte, certificati di autenticità e spedizioni in tutto il mondo, rendendo “Il Casino delle Muse” un punto di riferimento per l’arte e il design a Palermo. “Ci conosciamo da una vita io e Peppe e abbiamo lo stesso senso estetico - racconta Antonella Cusimano – questo progetto nasce da una stima reciproca umana e professionale. Io provengo dal mondo dell’interior design ma avevo bisogno di esprimermi in modo nuovo confrontandomi con artisti e appassionati d’arte”.

La galleria è aperta il lunedì (16:30-19:30), Martedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì/Sabato: 10-13; 16:30-19:30; domenica e festivi chiuso.

Giuseppe Carli, critico d'arte

Nel 2011, ha conseguito la laurea magistrale in storia dell’arte Contemporanea presso l’Università degli Studi di Bari. Da allora, si è dedicato con impegno all’organizzazione di mostre ed eventi culturali, collaborando con partner privati ed istituzionali. La sua peculiarità risiede in una insaziabile curiosità: è costantemente alla ricerca di nuove idee creative per la comunicazione e la fruizione del patrimonio culturale. Ama portare l’arte fuori dai confini dei musei e inserirla in contesti di interesse comune, sfruttando al massimo le potenzialità dei nuovi mezzi tecnologici disponibili.

Antonella Cusumano, designer

Si sente estremamente fortunata perché ha costruito la sua carriera facendo esattamente ciò che ama. Fin dalla giovane età ha avuto una visione chiara di quello che desiderava per il suo futuro professionale. Con determinazione e un forte orientamento agli obiettivi ha deciso di perseguire il suo sogno e di renderlo realtà. Ha iniziato la sua carriera nel campo della moda, per poi specializzarsi nell’interior design, dove ha potuto esprimere appieno la sua passione per la creatività e l’estetica.