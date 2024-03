"Casa delle Farfalle": a Pasqua e Pasquetta aperture speciali a Villa Filippina

Pasqua e Pasquetta sono tradizionalmente giorni di festa e di gioia, e cosa c'è di più gioioso e affascinante della visione di farfalle variopinte che danzano liberamente in un giardino incantato? Anche quest'anno, la Casa delle Farfalle, sia a Ragusa che a Palermo, lancia le aperture speciali in occasione dei weekend pasquale allungato. Orario continuato dalle 10 alle 19 sia a Pasqua che a Pasquetta e così via, con l’arrivo della primavera, anche per tutti i giorni festivi per offrire un'esperienza indimenticabile per tutti i visitatori. Il Centro Culturale Commerciale “Mimì Arezzo" in via Matteotti a Ragusa e la splendida Villa Filippina a Palermo si sono già trasformati in scenari fiabeschi dove le farfalle sono le protagoniste assolute. Le aperture speciali offriranno l'opportunità di immergersi nella bellezza di questo mondo incantato, dove decine di specie di farfalle provenienti da tutto il mondo volano liberamente, creando uno spettacolo di colori e movimenti che lascia senza fiato.

Dal giallo al verde, dal rosso al blu, ogni farfalla porta con sé la sua unicità, rendendo ogni incontro un momento magico da catturare in foto e ricordare sempre. Varcare la soglia di questa "Casa delle Farfalle" è come aprire le porte verso un mondo incantato, dove il tempo sembra rallentare e le preoccupazioni svanire nel volo leggero delle ali iridescenti. La luce del sole filtra tra le fronde verdi delle piante, creando giochi di ombre e riflessi che danzano sulle ali delle farfalle, regalando uno spettacolo visivo senza pari. Ma la "Casa delle Farfalle" non è solo uno spettacolo per gli occhi; è anche un'opportunità unica di apprendimento e conoscenza. Grazie ai percorsi didattici e alle attività curate dal direttore scientifico Antonio Bruno e dal suo staff, i visitatori possono immergersi nel mondo affascinante delle farfalle, scoprendo i segreti del loro ciclo di vita e il ruolo cruciale che svolgono nell’ecosistema, passando dalla crisalide al bruco fino alla meravigliosa trasformazione in farfalla.

La Casa delle Farfalle è a Palermo ormai da qualche anno, toccando location diverse, e a Villa Filippina, dove è approdata lo scorso anno, proprio vicino al magnifico Teatro Massimo, continua a promuovere la cultura e la bellezza della natura, offrendo agli abitanti e ai visitatori un'opportunità unica di scoperta e meraviglia. La “Casa delle Farfalle”, sia a Ragusa che a Palermo, si può visitare tutti giorni, anche festivi. Informazioni sul sito web www.lacasadellefarfalle.com e sui canali social.