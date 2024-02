Come nelle favole, a Palermo riapre la Casa delle farfalle: il giardino d'inverno a Villa Filippina

La magica atmosfera che riesce a creare il volo delle farfalle è tornata ad animare Villa Filippina. Ha infatti ufficialmente preso il via la nuova edizione della “Casa delle Farfalle” pronta a regalare ai palermitani e ai visitatori un'esperienza da non dimenticare in un vero e proprio paradiso terrestre.

Immersa nel verde di Villa Filippina, la struttura è più di una serra: si tratta infatti di un giardino d'inverno, un'oasi di tranquillità e bellezza dove le farfalle danzano liberamente tra fiori colorati e alberi frondosi. Il percorso all'interno della “Casa delle Farfalle” è un viaggio incantato, un'esperienza sensoriale che avvolge i visitatori in un abbraccio di magia e meraviglia.

L'aria profumata di fiori e il rumore delle piccole cascate d’acqua, creano un'atmosfera fiabesca, mentre le farfalle, con le loro ali sfavillanti, dipingono il cuore della struttura di colori vibranti. Ogni angolo della “Casa delle Farfalle” è una scoperta, un'opportunità di ammirare la bellezza della natura e di lasciarsi trasportare dalla sua infinita creatività.

"La Casa delle Farfalle rappresenta un'oasi di pace e serenità nel cuore di Palermo - sottolinea Enzo Scarso, uno degli organizzatori dell’evento -. I visitatori possono immergersi completamente nella bellezza della natura, scoprendo il ciclo vitale delle farfalle e apprezzando la delicatezza e l'eleganza di questi meravigliosi insetti”.

Con la direzione scientifica di Antonio Bruno, sarà aperta tutti i giorni, dalle ore 9.30 alle 18 fino al 15 giugno. Per prenotazioni è possibile consultare il sito web www.lacasadellefarfalle.com e sui canali social. Quest'anno la "Casa delle Farfalle" ha aperto anche a Ragusa presso il Centro Commerciale Culturale in pieno centro storico.