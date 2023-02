VIDEO | "L'amore è...", la parola ai palermitani: Poste Italiane festeggia San Valentino con una cartolina

Poste Italiane come ogni anno celebra la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata e animata cartolina filatelica. Il tema di quest’anno è “L’amore è…”, una frase che è anche un invito a raccontare l’amore in ogni sua forma a lasciare una testimonianza sul significato che esso assume per ognuno di noi. “L’iniziativa è stata molto partecipata - racconta Daniela Azzara direttrice l’ufficio postale di Palermo Centro. “Una festa che da sempre celebra l’amore della coppia e che quest’anno, grazie a Poste Italiane, lo ha celebrato in tutte le sue forma. Segno evidente che c’è tanta voglia ed evidentemente anche bisogno di parlare di Amore”. E di condividerlo, come ha dimostrato la grande affluenza in queste giorni nei nostri uffici postale con lo spazio filatelico.

Tante le storie che abbiamo raccolto e non sono mancati i momenti di emozione. Un inno all’amore per un San Valentino diverso, quello che hanno raccontato i tanti siciliani, appassionati di filatelia ma non solo. Centinaia le cartoline vendute negli uffici postali e tantissimi i video messaggi di grandi e piccoli che hanno raccontato l’amore verso il partner, per la famiglia, per la vita e per gli amici, anche quelli a quattro zampe. Giada spedirà la cartolina a tutta la sua famiglia e alle amiche a cui vuole bene, anche se “l’amore non si può spiegare in poche parole”. Anche secondo Stefan le parole spesso non bastano, perché “è un insieme di emozioni che ti partono dallo stomaco”, mentre per il compagno Giuseppe è “la certezza che nessuno ci potrà mai dividere”. “Pazienza, rispetto e comprensione”, raccontano Sebastiano e Vincenza, insieme da quasi cinquant’anni, vissuti come un vero traguardo d’amore, mentre Teresa ha raccontato del suo amore per la piccola Fosca, la compagna a quattro zampe con cui condivide tutto, dalle passeggiate in montagna al ristorante e persino la palette di colori per gli abiti.