VIDEO | "Sono puzzle di te", Poste dedica una cartolina speciale agli innamorati per San Valentino

Una lettera filatelica in cui scrivere il proprio messaggio, scomporlo e spedirlo a chi si ama. Il biglietto è disponibile negli uffici postali di Via Roma 320, via Alcide De Gasperi 103 e via Leonardo da vinci 44. Ulteriori informazioni sul sito dedicato filatelia.poste.it