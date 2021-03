La cartolina di Poste Italiane

Poste Italiane celebra il "Dantedì", a Palermo la cartolina filatelica dedicata a Dante Alighieri

L'immagine in omaggio al sommo poeta italiano è disponibile nei tre uffici postali di via Alcide De Gasperi, via Roma e viale Leonardo Da Vinci, e in provincia nelle sedi di Termini Imerese, Cefalù e Corleone