"La cartolina gentile" arriva dal Pagliarelli, detenuto vince un contest

Tre bambini che "si affacciano sorridenti al mondo: espressione di una naturale gentilezza verso moltitudini di persone, idee, libri, culture, creatività e luoghi". La gentilezza, quindi, come "energia della vita". Questo il messaggio racchiuso nella cartolina spedita da un cinquantenne detenuto nel carcere Pagliarelli di Palermo che ha vinto il contest 'La cartolina gentile della tua città", lanciato dal Comune di Salemi (Trapani).

L'uomo aveva partecipato al progetto "Liberi dentro" proposto da My Life Design Odv. L'uomo ha realizzato la cartolina e l'ha spedita al Comune di Salemi. Il contest "La cartolina gentile della tua città" è nato da una intuizione di Giuseppe Lodato, proprietario di una collezione di antiche cartoline di Salemi messa in mostra in occasione della Settimana delle Culture.

"Un contest dall'esito particolarmente significativo - dicono il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e l'assessore ai Servizi sociali Rina Gandolfo -. Siamo felici che il messaggio più bello dedicato alla gentilezza sia arrivato da chi ha riconosciuto i propri errori di percorso e ha cambiato rotta".