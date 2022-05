Acarteaperte: l'archivio di Stato si apre alla città

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Carte da lettura. Conversazioni in archivio” è il primo ciclo di incontri del progetto #acarteaperte, curato dalla Soprintendenza Archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo. Si compone di tre conversazioni che offrono nuove prospettive sugli intrecci fra archivi e letteratura, secondo diverse angolazioni: l’apporto della documentazione d’archivio per la storia della lingua siciliana (Scrivere in siciliano nel Medioevo, 12 maggio, con F. Carapezza, P. Sardina); la storia botanica dei supporti per la scrittura (Breve storia degli alberi da lettura, 26 maggio, presentazione del libro di G. Barbera con F. La Sita); le connessioni fra il metodo di ricerca in archivio e la metafisica sull’indagine della verità (Sciascia. L’indagine e l’archivio, 30 giugno, con A. Nocera e V. Catalano). Dove: Soprintendenza Archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo - Sede Catena, Via Vittorio Emanuele, 31 90133 – Palermo - Sede Gancia, I° Cortile Gancia, 90133 – Palermo Quando: 12, 26 Maggio, 30 giugno 2022 Contatti: saas-sipa.comunicazione@beniculturali.it Web e social: www.saassipa.beniculturali.it https://www.facebook.com/archiviodistatodipalermo https://www.instagram.com/soprintendenza_archiviopalermo/ https://www.youtube.com/c/ARCHIVIOPALERMO/featured