"Caro Marziano" approda a Terrasini, Pif racconta le aste al mercato del pesce

Lunedì 11 marzo nuovo appuntamento con "Caro Marziano", il programma di Rai Cultura girato e condotto dal palermitano Pif. "Caro Marziano" è una collezione di brevi reportage su storie, volti e luoghi dell’Italia contemporanea raccontati a un ipotetico visitatore alieno, il cui approdo sul nostro pianeta avverrà in una data ancora incerta e lontana.

In Sicilia, le aste del pesce possono trasformare una normale vendita di prodotti ittici in un evento caratteristico, mantenendo una tradizione che si ripete invariata da moltissimi anni. Quando le barche rientrano in porto con il pescato, ad attenderli ci sono un pubblico di acquirenti e un banditore che fissa la base d’asta, esattamente come se il pesce fosse un "oggetto d’arte". Attraverso l’esperienza del mercato ittico di Terrasini, in provincia di Palermo, Pif mostra al marziano un vero e proprio "rito", colorito dai suoni e dalla gestualità tipica siciliana.

Uno spettacolo che si svolge a una velocità sorprendente e in maniera solo apparentemente caotica. L’appuntamento con "Caro Marziano" è dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Rai3. "Caro Marziano" è un programma di Pierfrancesco Diliberto e Luca Monarca, prodotto da Fremantle per Rai Cultura. Regia di Pierfrancesco Diliberto.