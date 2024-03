Rai3, a "Caro Marziano" parlano i sopravvissuti della Strage di Capaci

Il 23 maggio 1992 alcuni quintali di esplosivo fanno saltare un tratto dell'autostrada che collega Palermo con l'aeroporto di Punta Raisi, nei pressi dello svincolo di Capaci, proprio nel momento in cui passano tre auto: quella su cui viaggia il giudice Giovanni Falcone insieme alla moglie e le due auto della scorta. Un giorno inciso nella memoria collettiva, un attentato senza precedenti. Perdono la vita il giudice Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta: Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Nell'ultimo appuntamento con "Caro Marziano", in onda venerdì 15 marzo alle 20.20 su Rai 3, Pif incontra a Capaci due dei quattro uomini sopravvissuti: l'agente di scorta Angelo Corbo e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza. Cosa significa vivere da sopravvissuti? Come è cambiata la loro vita? Pif, attraverso i loro racconti, proverà a spiegare al marziano quali sentimenti animano coloro che "dovevano essere morti" e invece si sono salvati. "Caro Marziano" è un programma di Pierfrancesco Diliberto e Luca Monarca, prodotto da Fremantle per Rai Cultura. Regia di Pierfrancesco Diliberto.