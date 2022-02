VIDEO | A Villa Tasca il Carnevale è green, i "supereroi della natura" lanciano semi al posto dei coriandoli inquinanti

A prendervi parte oltre un migliaio tra genitori, nonni e piccini, una grande famiglia allargata punteggiata da piccoli Spiderman, moschettieri in erba e fatine celesti. Non appena la direzione del parco si è accorta che i coriandoli moderni sono in pvc e non biodegradabili, un pericolo per uccellini e pesci del laghetto, è subito corsa ai ripari. L'iniziativa si ripeterà il prossimo weekend