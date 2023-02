VIDEO | Dalla Ferragni a Sanremo ai "cannavazzi" per pulire le strade: va in scena il Carnevale di Cinisi

Dopo due anni di stop è tornata la sfilata per celebrare la festa più colorata dell'anno. Un fiume di gente ha attraversato ieri corso Umberto I. Tra i carri anche uno intitolato "The show must go on", un invito sulle parole dei Queen ad andare avanti nonostante guerre, crisi e pandemia