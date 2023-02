VIDEO | Tutto pronto per il Carnevale di Cinisi, il volo del drone svela il mistero dei carri

Nelle immagini realizzate da Terrasini in Volo e pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale, le immagini in anteprima all'interno dei laboratori in cui nascono i giganti di cartapesta. La manifestazione inizia oggi, 18 febbraio e proseguirà fino a martedì 21 febbraio. Previste sfilate, mostre, musica e parate