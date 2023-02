Carnevale di Termini, consegnate le chiavi ai Nanni: il concerto degli Shakalab chiude la prima giornata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È iniziato l'Antico Carnevale Termitano. Ieri, domenica 12 febbraio, in piazza Duomo la sindaca Maria Terranova ha consegnato le chiavi della città ai Nanni, e poi via alla prima delle cinque sfilate e primo dei dieci spettacoli di questo Carnevale a Termini bassa.

"Termini Imerese vanta un'antica tradizione che il nostro sodalizio intende salvaguardare, promuovendo attraverso opportune iniziative, le figure simbolo della festa ovvero 'U Nannu ca Nanna' e la vecchia usanza della lettura del testamento che da sempre danno storicità dell'evento - commenta il presidente della Società del Carnovale, Emanuele Caruana -. A tal proposito sono allo studio diversi progetti culturali come incontri, conferenze, pubblicazioni; ma soprattutto, ed è l'obiettivo per cui ci spenderemo maggiormente, quello di creare un Museo del Carnevale che la città sicuramente merita. In questo senso riteniamo giusto e opportuno ringraziare anche la famiglia La Rocca che, in quanto proprietaria delle antiche e originali maschere in cartapesta, ogni anno le mette a disposizione degli organizzatori contribuendo alla buona riuscita dell'evento. Ovviamente, laddove richiesto, e grazie all'esperienza e alla competenza dei nostri numerosi associati, non faremo mancare anche assistenza e supporto logistico per le consuete sfilate dei carri allegorici che i nostri bravissimi maestri cartapestai ogni anno realizzano con amore e passione. La “Società del Carnovale”, quindi, c'è e ci sarà, a tutela di questo immenso patrimonio storico, culturale e folkloristico, che Termini Imerese vanta e che va ben salvaguardato e tramandato".

"Dopo la scorsa edizione caratterizzata da festeggiamenti in forma ridotta a causa del Covid-19, "U Nannu Ca Nanna" ritornano super energici per portare gioia, allegria, balli e divertimento, nella speranza di lasciare definitivamente alle spalle il periodo buio della Pandemia - dichiara Daniela La Rocca -. Durante l’edizione 2023, che porta con sé alcune importanti innovazioni, la famiglia La Rocca non farà mancare la presenza delle maschere originali 'U Nannu Ca Nanna' che, accompagnate dalle loro inseparabili damigelle, sono prontissime a dare continuità a una tradizione di oltre 130 anni di storia. Sono proprio loro che, venute da lontano, hanno costruito la più affascinante storia del Carnevale Termitano e continuano a mantenerla viva, racchiudendo tutto, dalla cultura alla storia, dalla satira al folklore, dai coriandoli ai colori. Come ogni anno, i Nanni saranno impegnati con le tradizionali visite presso le scuole di Termini Imerese e del circondario, l’AIPD (Associazione Italiana Persone Down), la Lega del Filo D’Oro, centri ricreativi e case di riposo. La famiglia La Rocca custodisce e sostiene con grande passione il mantenimento della tradizione auspicando il ritorno alla normalità e quella voglia di riempire le strade con i mille colori della speranza e della spensieratezza. Un grazie speciale va all’indimenticabile zio Agostino che da lassù ci guida affinché vengano portati avanti con amore e dedizione quei valori in cui ha sempre creduto e su cui ha sempre basato il suo contributo per la realizzazione di questa antica manifestazione. Viva U Nannu Ca Nanna! Buon Carnalivari a tutti!"-

"Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia e all’emergenza sanitaria a Termini Imerese è tornato lo storico Carnevale - commenta Roberta Ferrara, presidente della ProLoco di Termini Imerese -. L'associazione, per la prima volta nella storia, sta partecipando al carnevale con un carro su strada con la straordinaria collaborazione dei ragazzi di Save the Carneval. Giovani volenterosi, un gruppo di trenta ragazzi che si è speso h24 per la realizzazione del carro. La ProLoco di Termini i ragazzi di Save the Carneval sono orgogliosi di poter contribuire al Carnevale 2023".

A chiudere la prima giornata il gruppo musicale Shakalab. "Per noi è un piacere aprire le danze di questo Carnevale"; hanno commentato. Questa sera alle ore 21 previsto il concerto del duo Adabell. Domani, sempre alle 21 dei Barracuda.