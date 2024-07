Successo travolgente per i Carmina Burana al Teatro Massimo: dieci minuti di applausi e standing ovation

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Le due serate del 6 e 7 Luglio al Teatro Massimo di Palermo, dedicate alla maestosa composizione dei Carmina Burana di Carl Orff, hanno pervaso il pubblico di emozioni intense , culminando in dieci minuti di applausi e standing ovation. L’attenta direzione del Maestro Salvatore Punturo ha affascinato gli spettatori, mettendo in luce il talento degli artisti coinvolti. ll soprano Federica Maggì, il controtenore Konstantin Derri e il baritono Daniele Muratori Caputo hanno interpretato con maestria e passione le parti solistiche, confermando la loro straordinaria bravura e capacità interpretativa, portando in vita le suggestive melodie e i potenti testi dei Carmina Burana. Accanto ai solisti, il Coro e il Coro di voci bianche del Teatro Massimo hanno dimostrato una coesione e un'energia travolgenti, contribuendo a creare un'atmosfera magica e coinvolgente.

Le voci dei giovani coristi hanno aggiunto un tocco di purezza e innocenza, contrastando splendidamente con i toni più maturi del coro principale. Il ruolo dei pianisti Giuseppe Cinà e Pasquale Lo Cascio è stato essenziale per mantenere l'equilibrio sonoro, offrendo una base stabile e armoniosa su cui le voci e gli strumenti si sono innestati. La loro sincronizzazione e precisione hanno esaltato le dinamiche del pezzo, rendendo ogni passaggio musicale un'esperienza unica. I percussionisti, Davide Ravioli e Fausto Alimeni ai timpani, insieme a Elio Anselmo, Rosario Barretta, Santo Campanella, Silvia De Checchi, Antonino Reina e Claudio Tomaselli alle percussioni, hanno dato vita ai ritmi incalzanti e ai momenti più potenti dell'opera.

La loro abilità e passione hanno aggiunto una dimensione ritmica e timbrica che ha ulteriormente arricchito l'esperienza musicale. Il pubblico, rapito dalla maestosità dell'esecuzione, ha risposto con entusiasmo crescente, culminato in dieci minuti di applausi ininterrotti e una standing ovation che ha testimoniato l'apprezzamento per l'intero cast.