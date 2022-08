Miss Reginetta d'Italia 2022, due ragazze palermitane in finale

Ci sono anche le palermitane Carlotta Tagliareni, di 23 anni, ed Emilia Lombardo, di 23 anni, tra le prime 24 finaliste di Miss Reginetta d'Italia 2022, il concorso di bellezza che si svolge a Riccione e che si concluderà con la finalissima in programma domenica 28 agosto in piazzale Roma.

Le prime 24 finaliste di Miss Reginetta d'Italia 2022

Intanto all’Opera beach club, nella città della Riviera romagnola, è andata in scena la pre-finale con 64 ragazze selezionate nelle varie regioni durante i mesi estivi che hanno sfilato in passerella. Oltre alle due palermitane, hanno conquistato un posto per l'atto conclusivo della kermesse altre 22 concorrenti: Elisa Primerano, 18 anni di Roma, Flavia Cappelli, 18 anni di Roma, Koffinan Christelle Boussou, 29 anni di Padova, Klaudija Kirkilaite, 22 anni di Ferrara, Cecilia Moscarello, 20 anni di Torino, Alessia Gozio, 24 anni di Brescia, Francesca Gragnianiello, 18 anni di Napoli, Nadia Maffettone, 17 anni di Napoli, Rosaria Pino 17 anni, di Napoli, Katrin Quaratino, 17 anni di Bari, Martina Librandi, 22 anni di Cosenza, Ilary Monsurrò, 17 anni di Napoli, Stella Tonialini, 18 anni di Siena, Giulia Daniela Soponariu, 16 anni di Torino, Alessandra Amicuzi, 18 anni di Roma, Sofia Schizzarotto, 17 anni di Vicenza, Vittoria Morga, 17 anni di Brindisi, Anna Sampò, 21 anni di Cremona, Elisa Primerano, 18 anni di Roma, Fernanda Carani, 15 anni di Catania, Michela Noli, 20 anni di Casprezzato, Giulia Federici, 16 anni di Teramo.

Quando sarà la finale

Altre otto finaliste saranno scelte nella serata di sabato 27 agosto. L'indomani sarà assegnata la fascia di Miss Reginetta d'Italia, che sarà premiata da Giada Stabile, di Catania, vincitrice l'anno scorso, davanti alla madrina del concorso Sofia Bruscoli e a tanti ospiti.