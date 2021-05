Quando Carla Fracci vestiva i panni di Franca Florio, anche il Teatro Massimo piange la morte dell'etoile

Con la sua grazia ha fatto amare la danza a milioni di persone, impossibile trovare qualcuno al mondo che non conosca Carla Fracci. La danzatrice milanese si è spenta nella sua città, a 84 anni, nel massimo riserbo. Da tempo era malata di tumore ma aveva deciso di vivere gli ultimi mesi in riservatezza, senza farne parola pubblicamente, circondata dall'affetto del marito Beppe Menegatti e del figlio Francesco. Il dolore per la scomparsa dell'étoile arriva fino a Palermo. Cordoglio è espresso dalla Fondazione Teatro Massimo.

Più volte Carla Fracci si è esibita sul palco più prestigioso della città, interpretando da protagonista i più importanti balletti da Coppelia a Romeo e Giulietta, da Giselle a Cenerentola, La bella addormentata nel bosco, e tantissimi altri. Le sue ultime apparizioni risalgono al 2007, nei panni di Franca Florio per Franca Florio, regina di Palermo, e nel 2008 con I have a dream, uno spettacolo ideato e diretto da Beppe Menegatti sui percorsi spirituali di uomini e donne del nostro tempo.

"La sua scomparsa è un grande dolore – dice il sovrintendente Francesco Giambrone, - sono tantissimi i ricordi meravigliosi legati alla sua presenza in questo teatro a cui era particolarmente legata. Abbiamo un grande debito di riconoscenza nei suoi confronti. Ma credo che tutto il mondo della danza lo abbia: una donna e una professionista che ha speso tutta la sua vita in difesa della danza che ha avuto in lei una protagonista di battaglie importanti in difesa dei corpi di ballo dei teatri”.