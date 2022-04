"Chiuso in un cubo per 22 giorni": illusionista palermitano racconta la sua impresa su Rai 2

Christian Carapezza, illusionista estremo palermitano, sarà uno dei protagonisti della trasmissione I Fatti Vostri, condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi su Rai 2. La sua impresa da guinness, The Cube, una prova di resistenza fisica e mentale che lo ha visto chiuso senza cibo in un piccolo cubo di vetro per 22 giorni ripreso in streaming h24, sarà raccontata domani, giovedì 21 aprile, nel salotto televisivo che precede il TG2 di pranzo.

Carapezza farà rivivere al pubblico di Rai2 le emozioni che ha vissuto all'interno del cubo di 2 metri per 2 senza alcuna interazione fisica con qualcuno: dai momenti più difficili quando il fisico, verso la fine, cominciava a cedere, a quelli in cui ha potuto apprezzare l'affetto di amici, colleghi e sostenitori che andavano davanti al cubo per sostenerlo e lo seguivano attraverso i social network. Ripreso dal grande stress della sua impresa da record, Carapezza sta già pensando al prossimo record da superare.

A questo link il promo di The Cube https://www.youtube.com/watch?v=uh0pAsNax84

Christian Carapezza è stato ospite di "Game Talent" su Tv8, condotto da Alessandro Borghese, dove si è esibito in uno spettacolo di fachirismo. E' autore e protagonista di spettacoli internazionali come il “Danger Show” in cui fonde tecniche di illusionismo, fachirismo, escapologia e mentalismo. Nel 2006 ha partecipato, vincendola, alla trasmissione “Cultura Moderna” di Canale 5. È stato protagonista anche di altri numerosi programmi in emittenti nazionali: “Se a Casa di Paola”, “Le Amiche del Sabato” , “Uno Mattina” e "I soliti Ignoti" su Rai 1; “Piazza Grande” e “I Fatti Vostri” su Rai 2; “Studio Aperto” e “Lucignolo” su Italia 1; “Tu Si Que Vales”, “Italia’s Got Talent” e “Pomeriggio Cinque”, su Canale 5. Ha anche più volte varcato i confini nazionali: è stato uno dei pochi artisti italiani a partecipare a “Tu Si Que Vales Albania” e “La France a un Incroyable Talent” (versione francese di Italia’s Got Talent).