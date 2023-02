Il capodoglio spiaggiato "torna" ad Aspra dopo oltre 6 anni: lo scheletro al Museo dell'Acciuga

Nel 2016 venne trovato spiaggiato sulla costa di Aspra. Adesso, oltre sei anni dopo, il capodoglio arenatosi sul litorale è tornato nella frazione marinara di Bagheria sotto forma di scheletro. Potrà essere infatti ammirato nel Museo dell'Acciuga.

L’amministrazione comunale, con il comando della polizia municipale, l’Asp, la capitaneria di porto e l’istituto zoo profilattico, intervennero il 12 ottobre 2016 a seguito del ritrovamento del capodoglio lungo quasi dieci metri. Il cetaceo probabilmente ha smesso di vivere perché colpito dalle eliche di un grosso natante come si era pensato dallo squarcio sul dorso dell’animale.

L’amministrazione decise, di usare lo scheletro a fini didattici, contando sul supporto del Museo dell'Acciuga dei fratelli Balistreri. La scelta dell’amministrazione dipese anche dal fatto che oltre che per scopi didattici e scientifici, i costi di smaltimento della carcassa sarebbero stati di gran lunga superiori a quelli di riutilizzo dello scheletro dell’animale.

A tal fine il capodoglio è stato inviato all’Università di Padova, al Dipartimento biomedicina comparata dell’ateneo, dove si occupano, tra l’altro, anche della gestione dei cetacei spiaggiati e di problematiche relative alla musealizzazione dei reperti. "Appreso che per il povero animale non si poteva far più nulla per salvarlo si è ritenuto utile poterne usarle lo scheletro per fini didattici - sottolinea l'assessore alla Promozione del borgo marinaro Andrea Sciortino - ringraziamo i fratelli Balistreri per la disponibilità mostrata, sarà questo un altro motivo per recarsi ad Aspra e visitare non solo la bella frazione marinara ma anche il delizioso Museo dell'Acciuga"