Il Capo si mobilità per la costruzione della comunità educante del quartiere

Sabato 3 febbraio a partire dalle 10 del mattino nel quartiere Capo di Palermo e più precisamente della sede del Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) Palermo 3, in via delle Mura di San Vito 10, ci sarà un incontro e confronto aperto sul tema: "Il ruolo degli spazi all'interno dei processi educativi", dove interverranno le esperte della Fondazione per l'innovazione urbana di Bologna.

Questo appuntamento è promosso da tutti i partner del progetto Patto Educativo Capo sostenuto da Con i Bambini, un processo che sta portando alla costruzione e costituzione della Comunità Educante del Capo. Sabato 3 febbraio dalle 10 alle 13 sarà suddivisa in tre momenti: presentazione dei partecipanti. Presentazione e confronto aperto sul ruolo degli spazi educativi presenti e degli spazi pubblici all'interno dell'ecosistema educante. Attività laboratoriale su metodologie e strumenti per la coprogettazione degli spazi.

Nel pomeriggio è in programma dalle 15 alle 17.30 una passeggiata alla scoperta degli spazi educativi del quartiere Capo di Palermo. Si partirà sempre dal Masci in via delle mura di San Vito 10 e si proseguirà con la visita agli spazi dell'associazione Bond Of Union, del Teatro alla Guilla, del Centro Amazzone, degli Scout Palermo 15, IISS Francesco Ferrara Palermo e dell'associazione NaKa.