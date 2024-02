Una cantata anarchica per Fabrizio De Andrè: a Palermo il raduno spontaneo a 25 anni dalla morte

Una cantata anarchica lunga una notte a cui ognuno può partecipare cantando e suonando le sue poesie. Come l'11 gennaio del '99 quando nel cuore di Milano, durante un concerto auto organizzato, un gruppo spontaneo si è ritrovato a intonare le canzoni di Fabrizio De Andrè nel giorno della sua morte. Ora come allora anche Palermo non dimentica. E sabato 17 febbraio (il giorno prima del compleanno del Faber), a 25 anni dalla sua scomparsa, musicisti, fan e semplici curiosi si ritroveranno in piazza San Francesco, di fronte alla chiesa in centro storico, armati di chitarre e voce per una serata tributo.

Ad accomunare il gruppo la poetica e la politica delle canzoni di De Andrè. Organizzata in ogni parte d'Italia, da Roma a Milano, fino a Bologna, Catania, Torino e Genova, a Palermo è arrivata la prima volta nel 2018. A portarla Giuseppe Ippolito, professore di matematica palermitano di 51 anni cresciuto a pane e De Andrè. "Non è l'esaltazione del personaggio - dice a PalermoToday - né l'intenzione di renderlo santo o icona, è la semplice condivisione della sua poetica e del contenuto delle sue canzoni".

In piazza, dunque, il comune denominatore è l'attenzione verso gli ultimi come cantava Faber. "Essere contrari al dominio dell'uomo sull'uomo - racconta ancora Ippolito - rispettando l'idea anarchica dell'autore. Ci sono alcune forme di culto della sua personalità, ma qua vogliamo andare oltre la musica leggera. Si ritrovano insieme le persone che hanno affinità verso questioni sociali e politiche. All'inizio si faceva una volta l'anno, ma su richiesta dei partecipanti in varie città d'Italia sono raddoppiate le date. Qui a Palermo, ad esempio, la faremo il giorno prima della sua nascita".

Nessuna scaletta, né palco o amplificazione: è la piazza a decidere quali canzoni cantare. "Un evento non ufficiale - conclude l'organizzatore - che unisce ben oltre la musica. La cosa che sorprende è che persone nate addirittura dopo la morte di Fabrizio e che conoscono tutte le canzoni, che non appartengono a quella generazione, arrivano in piazza e la riempiono. Non solo cinquantenni o sessantenni, ma anche molti trentenni che portano tamburi, chitarre o strumenti a fiato e amano condividere con noi la cantata anarchica dedicata a De Andrè".