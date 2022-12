Sanremo 2023, ecco chi sono i big in gara: ci sono anche Colapesce e Dimartino

Il 73° Festival di Sanremo andrà in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 e Amadeus ha finalmente svelato chi saranno i big in gara. Dopo un toto-nomi che aveva fatto circolare, sul web, voci di possibili concorrenti del calibro di Tiziano Ferro, Marco Mengoni ma anche Elisa, Biagio Antonacci, Giorgia e molti altri ancora, ieri, il direttore artistico del Festival, ha svelato, durante il telegiornale delle 13.30 su Rai1, la lista ufficiale dei cosiddetti "big" di Sanremo 2023, il Festival della Canzone Italiana che lo vedrà sul palco dell'Ariston per la quarta volta consecutiva. Tra i big in gara ci saranno anche Colapesce e Dimartino, misilmerese.

Al fianco di Amadeus ci sarà anche Francesca Fagnani che sarà coconduttrice di una delle serate del festival di Sanremo. Sul palco, insieme al presentatore, saliranno anche la chiacchieratissima Chiara Ferragni, Gianni Morandi, Fedez (con un ruolo speciale) e tanti tanti ospiti

Ma scopriamo chi saranno i cantanti a battersi nella gara per diventare il vincitore di questa edizione del Festival di Sanremo. I cantanti in gara saranno 22 più 6 giovani per un totale di 28 per aggiudicarsi il titolo di vincitore nella finale di Sanremo 2023, prevista per l'11 febbraio. "E' stata una scelta difficile, complicata - ha ammesso Amadeus -. Ma sono felicissimo dei miei cantanti, sono loro i miei super ospiti. Ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto ascoltare una loro canzone, ne ho ricevute almeno 300".

Dimartino è originario di Misilmeri, Colapesce è siracusano. Nel 2020 hanno unito le forze per l’album “I mortali”, molto apprezzato dalla critica. Classe ’82 il primo, ’83 il secondo, sono conosciuti all’anagrafe come Antonio Di Martino e Lorenzo Urciullo. Dopo anni di militanza nel cantautorato indie, sono esplosi nel 2021 a Sanremo portando all’Ariston “Musica leggerissima”, un brano scritto da loro e prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Chi sono i big di Sanremo 2023