La cantante Rai Maria Corso positiva al Covid, l'appello: "Ho rinviato la terza dose, correte a vaccinarvi"

La cantante palermitana Maria Corso, rivelazione di Pippo Baudo che l'ha voluta fortemente nel suo programma tv "Novecento", mandato in onda dalla Rai, annuncia di essere positiva al Coronavirus e ci tiene a mandare un messaggio: "Siate prudenti, non perdete tempo e vaccinatevi! Sto male ma per fortuna sono a casa. Mi sono beccata in pieno questo maledetto virus perché ho rinviato la somministrazione della terza dose: avrei dovuto farla a dicembre ma mia figlia Carlotta é risultata positiva e mi hanno messo in quarantena. Sicuramente, se avessi fatto la terza dose adesso starei meglio...! Quindi, ascoltate il mio consiglio: correte a vaccinarvi senza perdere tempo! Ringrazio di cuore la mia preziosa figlia, la mia speciale famiglia, il mio insostituibile Medico di famiglia e tutti i miei amici per il costante supporto. Vi abbraccio con affetto".