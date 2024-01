A Palermo un cannabis cafè temporaneo: al via la raccolta firme per la coltivazione domestica

Oltre 50 "cannabis cafè" dal 1 al 4 febbraio in 43 città per un totale di 14 regioni, tra cui anche Palermo. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Meglio Legale per portare avanti il dibattito e l'iniziativa di legge popolare per la coltivazione domestica fino a 4 piante di cannabis, esclusivamente per uso personale. Una raccolta firme che a oggi è già oltre la metà del suo obiettivo, con 30.000 sottoscrizioni raccolte su 50.000, la cifra prevista dalla legge italiana per poter depositare la proposta.

I "cannabis cafè" sono nati all'interno dell' iniziativa "Io Coltivo" lanciata lo scorso dicembre dall'Associazione Meglio Legale con il sostegno di oltre 30 partner. Da Cagliari a Messina, da Latina a Padova, e ancora Roma, Matera, Milano, Palermo, Firenze, Chieti, Prato, Perugia, Torino e tante altre. Dalla città alla provincia, da Nord a Sud e isole: è grandissima la mobilitazione dei cittadini e delle cittadine a sostegno dell'iniziativa. I "cannabis cafè" saranno un momento di incontro per aprire il dibattito sul tema e promuovere la raccolta firme. Bar, locali, grow shop e sedi di associazioni, questi i luoghi di confronto aperti a chiunque voglia partecipare.

"Da mesi cerchiamo un confronto su questo tema anche con le forze di governo. Senza successo. Eppure parlare di cannabis interessa ai cittadini. L'abbiamo visto con la raccolta firme che in poco più di un mese ha già raggiunto la metà dell'obiettivo. Lo sappiamo dai dati: il 10% della popolazione fa uso di cannabis, 6 milioni di consumatori che le istituzioni lasciano nelle mani degli spacciatori e quindi delle mafie. E ce lo dimostra anche la risposta che abbiamo avuto nell'organizzazione dei cannabis cafè" ha detto Antonella Soldo, coordinatrice dell'Associazione Meglio Legale.