Can Yaman arriva in città, fan in visibilio: "Già amo Palermo, abbiamo iniziato bene"

E' in città da neppure 24 ore e già le fan sono in visibilio. Can Yaman, l'attore turco ex fidanzato della siciliana Diletta Leotta, è arrivato a Palermo ieri pomeriggio per le riprese della fiction che lo vedrà come protagonista insieme all'ex Miss Italia Francesca Chillemi.

Un mese di permanenza in città che "sarà divertente", come pronostica lui stesso. "Già amo Palermo, abbiamo iniziato bene" ha scritto sul suo profilo Instagram postando un video dell'accoglienza ricevuta all'Aeroporto Falcone Borsellino. Centinaia di fan hanno urlato il suo nome (ma anche "nudo, nudo, nudo!) sperando in un selfie con lui.

Dopo l'arrivo i due attori si sono diretti a Villa Igiea per una cena al Rocco Forte Hotel preparata dallo chef Fulvio Pierangelini. Un calice di vino e poi in albergo, nel centro storico, a dormire. Oggi sveglia presto per andare sul set. Iniziano a Mondello le riprese di "Viola come il mare".