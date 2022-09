Can Yaman e le riprese di "Viola come il Mare": "Innamorato di Palermo"

"Sono innamorato di Palermo perché sono stato accolto come in una grande famiglia: con tutto il cast e la troupe alloggiavamo in un piccolo albergo in pieno centro". Così Can Yaman racconta a Tv, sorrisi e canzoni il periodo trascorso nel capoluogo siciliano per le riprese della fiction "Viola come il mare", che vede protagonista anche l'attrice Francesca Chillemi e che andrà in onda a partire da domani (30 settembre) su Canale 5.

"Se penso a quanto mi ha dato girare questa serie, mi viene in mente il giallo del sole e dell’energia. A Palermo abbiamo girato per quattro settimane e anche se all’inizio c’era brutto tempo, io ho il ricordo di un cielo sempre celeste, perché è stato bellissimo", dice l'attore turco. Yaman non dimentica nemmeno il cibo siciliano che non pare abbia messo a dura prova la sua linea: "Arancine, cannoli, caponata".