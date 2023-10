Can Yaman torna a Palermo, selfie e sorrisi in aeroporto

Can Yaman è di nuovo a Palermo. L'attore turco è atterrato ieri all'aeroporto Falcone-Borsellino dove ad attenderlo nella hall arrivi c'erano diverse fan. L'approdo è stato documentato sui social dalla pagina Facebook Panorama Italy che ha mostrato Yaman intento a esaudire le richieste di selfie delle ammiratrici.

L'attore è atteso per le riprese della seconda stagione della serie tv “Viola come il mare”, che vede protagonista anche l'attrice siciliana Francesca Chillemi. "Sono innamorato di Palermo perché sono stato accolto come in una grande famiglia”, aveva raccontato Yaman a Tv, sorrisi e canzoni un anno fa, parlando del primo periodo trascorso nel capoluogo siciliano per i ciak della prima stagione della fiction Mediaset.