Architettura della montagna, anche Palermo a Vienna per il workshop internazionale Campus Asia

Il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo partecipa con gli studenti dei corsi di laurea in Architettura e Disegno Industriale triennale Palermo e con i laureandi del Laboratorio di Laurea #LabCityArchitecture, diretti dal professor Renzo Lecardane, al Campus Asia "Suae_Asia 2021 Summer School Workshop", che si terrà a Vienna da oggi fino al 20 agosto.

La Winter School Workshop 2021, dal titolo: “Sommerfrische”, si svolge in modalità remoto sul tema dell’architettura della montagna con il progetto di un Visitor Center sul Monte Semmering, nella Regione delle Alpi della Bassa Austria. Al Workshop partecipano per il Darch-Unipa il professor architetto Renzo Lecardane (coordinatore scientifico), l’architetto Paola La Scala (PhD) (coordinamento e tutoraggio) e sei studenti e laureandi dei corsi di laurea sopracitati: Paola Lattuca, Emanuela Papia, Felicia Manasseri, Simona Ragolia, Toni Caputo e Sarah Tita Torregrossa.

Il Campus Asia: Suae_Asia 2021 è un programma di formazione internazionale in architettura, sostenuto dalla Commissione Nazionale Unesco-Corea Education for Sustainable Development (Esd), al quale partecipano 5 università internazionali. Program Director: professor Inhee Lee , Pusan National University Sud Corea; Scientific Coordinator: professor Mladen Jadric (Vienna University of Technology-Austria), professor Renzo Lecardane (University of Palermo-Italia), professor Feng Deng (Tongji University-Cina), professor Prasana Divigalpitiya (Kyushu University-Giappone), professor Inhee Lee (Pusan National University-Sud Corea).

Il Campus Asia 2021 mira a promuovere la pratica della progettazione resiliente nell’ambiente naturale e costruito ampliando le opportunità della formazione universitaria attraverso eventi multidisciplinari internazionali i cui esiti saranno pubblicati a cura Centro del Patrimonio Mondiale Unesco.