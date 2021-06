Al via campo estivo gratuito di Ciai per 34 bambini di Noce e Danisinni

Grazie alla campagna "Campus sospeso" di Ciai (Centro Italiano Aiuti all’Infanzia) tornano a Palermo, dal 21 giugno a fine luglio, i Campi estivi gratuiti per bambini e bambine, ragazze e ragazzi vulnerabili del capoluogo siciliano. Ispirandosi alla tradizione del "caffè sospeso" per offrire un caffè a chi non è nelle possibilità di farlo, Ciai ha rilanciato infatti anche quest'anno l'iniziativa che consente di donare attività ludiche e creative a quei bambini e adolescenti fragili che non possono avere concrete possibilità di svago e godere del tempo prezioso dell'estate.

Da lunedì 21 giugno a fine luglio Ciai ha organizzato un campus estivo gratuito all'interno del proprio Presidio Educativo di Palermo in via Gaetano La Loggia. L'opportunità è offerta a 34 bambini e adolescenti indicati dalle stesse scuole o, in alcuni casi, dai Servizi sociali dei territori dei quartieri Noce e Danisinni: un tempo di ricreazione educativa per “recuperare” e affrontare nuove e vecchie fragilità, con la possibilità di giocare, creare, divertirsi in spazi accoglienti e sicuri.

Quartieri in cui è alta la percentuale di famiglie vulnerabili, molte delle quali straniere, composte da genitori disoccupati e bambini lasciati soli ad affrontare il proprio percorso di vita. Sono contesti con un significativo rischio di dispersione scolastica che offrono poche opportunità di stimoli durante la crescita.

Si tratta di una iniziativa dedicata ai bambini e agli adolescenti (dai 7 ai 13 anni) che a causa della pandemia Covid 19 hanno vissuto un tempo sospeso, senza quelle esperienze di vita fondamentali per il loro benessere, tanto quanto l'apprendimento e la didattica. E i bambini vulnerabili, in famiglie già affaticate da difficoltà sociali ed economiche, hanno riportato da questa situazione danni psicologici e lacune da sanare.